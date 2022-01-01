Федеральный центр направит Пермскому краю 1,2 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 14 октября из резервного фонда Пермскому краю выделяется 1,2 млрд руб. Средства пойдут на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом сообщили в краевом минстрое.
Дополнительное федеральное финансирование выделяется в связи с ростом цен на рынке недвижимости, а также на стройматериалы и оборудование.
В ведомстве рассказали, что на сегодня площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, составляет 466,89 тыс. кв. м. За три года в рамках нацпроекта в комфортное жильё переехали более 18 тыс. жителей края, до конца 2024 года предстоит расселить ещё 14 тыс. человек.
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