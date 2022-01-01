Федеральный центр направит Пермскому краю 1,2 млрд руб. на расселение аварийного жилья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 14 октября из резервного фонда Пермскому краю выделяется 1,2 млрд руб. Средства пойдут на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом сообщили в краевом минстрое.

Дополнительное федеральное финансирование выделяется в связи с ростом цен на рынке недвижимости, а также на стройматериалы и оборудование.

В ведомстве рассказали, что на сегодня площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, составляет 466,89 тыс. кв. м. За три года в рамках нацпроекта в комфортное жильё переехали более 18 тыс. жителей края, до конца 2024 года предстоит расселить ещё 14 тыс. человек.

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