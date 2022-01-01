Андрей Стрельцов
«Парма» в овертайме уступила «Локомотиву-Кубань»
Основное время матча не выявило победителя
В рамках чемпионата Лиги ВТБ баскетбольная команда «Парма» на своём паркете в Перми встретилась с «Локомотивом-Кубань». Поединок прошёл в упорной борьбе и завершился со счётом 85:92 в пользу гостей.
В основное время матча была зафиксирована ничья 75:75. В овертайме удача сопутствовала южанам.
Самым результативным в составе хозяев стал Джастин Роберсон — 19 очков.
Следующий поединок «Парма» проведет в Перми 24 октября против московского БК МБА.
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