Андрей Стрельцов «Парма» в овертайме уступила «Локомотиву-Кубань» ​ Основное время матча не выявило победителя Поделиться Твитнуть

В рамках чемпионата Лиги ВТБ баскетбольная команда «Парма» на своём паркете в Перми встретилась с «Локомотивом-Кубань». ​ Поединок прошёл в упорной борьбе и завершился со счётом 85:92 в пользу гостей. ​

В основное время матча была зафиксирована ничья 75:75. В овертайме удача сопутствовала южанам.

Самым результативным в составе хозяев стал Джастин Роберсон​ — 19 очков.

Следующий поединок «Парма» проведет в Перми 24​ октября против московского БК МБА.

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