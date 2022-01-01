На Украине погиб боец мотострелкового батальона из Осинского округа Борису Балмашеву было 25 лет Поделиться Твитнуть

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В ходе специальной военной операции на Украине 11 октября погиб житель Осинского округа Пермского края Борис Балмашев, об этом сообщили в местной администрации.

Борис служил стрелком-помощником гранатомётчика мотострелковой роты мотострелкового батальона. Юноше было 25 лет.

«Скорбим вместе с семьёй погибшего военнослужащего. Это невосполнимая утрата для всего Осинского округа», — говорится в сообщении.

Прощание с Борисом Балмашевым состоится 19 октября в 13:00 в селе Кузнечиха около Дома культуры по адресу: Осинский округ, с. Кузнечиха, ул. Чапаева, 28.

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