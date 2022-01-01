Судебные приставы взыскали с АО «Газпром газораспределение Пермь» 700 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

За неисполнение договорных обязательств с АО «Газпром газораспределение Пермь» взыскано более 700 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что в 2015 году между СНТ «Коневод» и ресурсоснабжающей организацией АО «Газпром газораспределение Пермь» был заключён договор о подключении к сети газораспределения. Заказчик вовремя перечислил деньги, но мероприятия по технологическому подключению объекта к газоснабжению так и не были произведены.

После того как исполнитель неоднократно откладывал сроки проведения работ, СНТ решило вообще отказаться от данного договора, обратилось в суд, потребовав вернуть перечисленные денежные средства, и выиграло дело.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных штрафных санкциях за неисполнение решения суда в установленный законом срок.

Сразу же после предупреждения АО перечислило всю сумму задолженности — 700 тыс. руб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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