В ГИБДД предупредили жителей Перми об ухудшении погодных условий В ближайшие дни температура воздуха в ночное время опустится ниже нуля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Перми в ближайшие дни температура воздуха в ночное время опустится ниже нуля. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водителей также попросили соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость движения в соответствии со складывающими погодными условиями.

Автоинспекторы напоминают, что, даже при отсутствии снега, из-за наледи на дорогах есть риск попасть в ДТП.

Внимательность нужно проявить и пешеходам. В ГИБДД напомнили о пользе светоотражающих элементов на одежде пеших участников движения.









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