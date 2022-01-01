Елена Синица В Пермском крае за сентябрь выдали 25,8 тыс. кредитных карт Это на 6,2% меньше, чем за август Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за сентябрь выдали 25,8 тыс. кредитных карт. Это на 6,2% меньше, чем за август (27,57 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике количества выданных новых кредитных карт, занимая 15-е место.





В целом по стране в сентябре 2022 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,26 млн, что на 7,7% меньше, чем месяцем ранее (в августе — 1,36 млн).





Больше всего новых «кредиток» было выдано в Москве (93,8 тыс.), Московской области (68,2 тыс.), Санкт-Петербурге (50,7 тыс.), Краснодарском крае (47,6 тыс.) и Республике Башкортостан (44,3 тыс.).

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