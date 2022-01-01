Максим Артамонов

Муниципалитетам края выделят деньги на благоустройство школьных территорий

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Школьный стадион лицей 3

  permkrai.ru

На заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры депутаты обсудили проект бюджета на следующие три года. Министр территориального развития Светлана Усачёва рассказала о деталях реализации программы «Пермский край — комфортный край». Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

По словам чиновницы, в следующие три года в рамках программы будет реализовано три приоритетных направления: обустройство тротуаров и организация освещения, ремонт домов культуры, а также благоустройство школьных территорий. При этом в рамках последнего планируется предоставить финансирование всем муниципалитетам. О том, какие конкретно будут выделены суммы, не уточняется.

По двум другим направлениям будут выработаны критерии отбора соответствующих проектов.

Напомним, программа «Пермский край — комфортный край» предполагает благоустройство улиц и дворов, ремонт учреждений культуры в муниципальных образованиях края. На реализацию этого проекта в ближайшую трёхлетку заложено 6,9 млрд руб.

Будут увеличены расходы и на нецелевую финансовую поддержку муниципалитетов. Объёмы этих расходов на 2023 год будут увеличены более чем на 2 млрд руб. по сравнению с объёмом, первоначально утверждённым в бюджете на 2022 год. Предполагается перераспределение доходных источников бюджетов муниципалитетов. В среднем доходы муниципалитетов вырастут на 11,2%.

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