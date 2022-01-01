Максим Артамонов Муниципалитетам края выделят деньги на благоустройство школьных территорий Поделиться Твитнуть

На заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры депутаты обсудили проект бюджета на следующие три года. Министр территориального развития Светлана Усачёва рассказала о деталях реализации программы «Пермский край — комфортный край». Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

По словам чиновницы, в следующие три года в рамках программы будет реализовано три приоритетных направления: обустройство тротуаров и организация освещения, ремонт домов культуры, а также благоустройство школьных территорий. При этом в рамках последнего планируется предоставить финансирование всем муниципалитетам. О том, какие конкретно будут выделены суммы, не уточняется.

По двум другим направлениям будут выработаны критерии отбора соответствующих проектов.





Напомним, программа «Пермский край — комфортный край» предполагает благоустройство улиц и дворов, ремонт учреждений культуры в муниципальных образованиях края. На реализацию этого проекта в ближайшую трёхлетку заложено 6,9 млрд руб.





Будут увеличены расходы и на нецелевую финансовую поддержку муниципалитетов. Объёмы этих расходов на 2023 год будут увеличены более чем на 2 млрд руб. по сравнению с объёмом, первоначально утверждённым в бюджете на 2022 год. Предполагается перераспределение доходных источников бюджетов муниципалитетов. В среднем доходы муниципалитетов вырастут на 11,2%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.