Елена Синица Состоялись публичные слушания проекта регионального бюджета на 2023-2025 годы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 11 октября, в краевом парламенте прошли публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно данным краевого минфина, в 2023-2025 годах доходы региональной казны впервые будут превышать 200 млрд руб. Так, в 2023 году доходы составят 214,4 млрд руб., в 2024 году — 208,7 млрд руб., в 2025 году — 216,3 млрд руб.

Отмечается, что бюджетная политика в этот период, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более 70% расходов бюджета края будет направлено на социальные программы. В частности, Пермский край продолжит участие во всех 12 национальных проектах.

Кроме этого, ранее принятые социальные обязательства будут не только сохранены, но и проиндексированы на уровень инфляции, отметила министр финансов Екатерина Тхор. Например, предусмотрена индексация фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, определенных указами президента. Для них размер увеличения будет рассчитан исходя из темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты. Для тех бюджетников, на которых не распространились указы, индексация составит 6,1%.

В то же время проектом бюджета предусмотрена индексация мер социальной поддержки населения и стипендий на 6,1%.

Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края

— Бюджет на следующие три года сбалансирован и стабилен. Запланированные расходы полностью соответствуют приоритетным направлениям региональной политики — более 70% будет направлено на социальную сферу. Финансированием обеспечены все обязательства региона перед гражданами, часть государственных мер поддержки будет проиндексирована, дополнительное финансирование заложено на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Особое внимание парламентарии обращают на поддержку территорий. По прогнозам минфина доходы муниципалитетов в среднем вырастут на 11,2%

В проекте также предусмотрено дальнейшее наращивание бюджета развития. Эти инвестиции будут направлены на строительство новых объектов, ремонт учреждений, закупку различного оборудования, добавила Тхор.

Как отметил зампредседателя комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Анатолий Маховиков, регион продолжает активно наращивать объёмы продукции на экспорт. В текущих условиях происходит переориентация на другие рынки, поэтому важно помогать предприятиям налаживать сбыт, искать новых партнеров, считает он. Для этого в бюджете края ежегодно закладываются средства на организацию бизнес-миссий и участие в форумах, в том числе зарубежных.

«Мы видим, что такие форматы приносят результат, который в десятки раз превышает затраченные средства региональной казны. Общая сумма заключенных контрактов по итогам проведенных в 2022 году мероприятий составила 48 млрд руб. Это положительно влияет на развитие компаний, создание новых рабочих мест и привлечение дополнительных инвестиций в Прикамье», — сказал Маховиков.

Помимо этого, начиная с 2023 года в регионе стартует реализация проекта «Пермский край — комфортный край». Программа предполагает благоустройство улиц и дворов, ремонт учреждений культуры в муниципальных образованиях края. На реализацию этого проекта в ближайшую трёхлетку заложено 6,9 млрд руб.

Будут увеличены расходы и на нецелевую финансовую поддержку муниципалитетов. Объёмы этих расходов на 2023 год будут увеличены более чем на 2 млрд руб. по сравнению с объёмом, первоначально утверждённым в бюджете на 2022 год. Предполагается перераспределение доходных источников бюджетов муниципалитетов. В среднем доходы муниципалитетов вырастут на 11,2%.

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