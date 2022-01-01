Андрей Стрельцов
В «Молот» прибыл нападающий из Ярославля
Он будет выступать за пермскую команду в ближайших играх
Двадцатилетний нападающий ярославского «Локомотива» Павел Тютнев командирован в Пермь. Как сообщает пресс-служба клуба, это произошло в рамках договора о сотрудничестве между «Молотом» и ярославским «Локомотивом», согласно которому игроки клуба КХЛ могут быть отправлены на стажировку в клуб ВХЛ.
В текущем сезоне на счету форварда пять матчей в рамках КХЛ в составе «Локомотива», в которых он набрал один балл за результативность.
Год назад игрок уже провёл в составе «Молота» 6 матчей, в которых отметился результативной передачей.
Напомним, пермская ледовая дружина завтра начнёт серию выездных матчей против клубов Сибири в рамках чемпионата ВХЛ.
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