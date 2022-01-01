За сутки в Пермском крае подтвержден 251 новый случай COVID-19 Четыре человека скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтвержден 251 новый случай COVID-19. Среди заражённых 110 жителей в возрасте 60 лет и старше. Четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, в Пермском, Краснокамском, Бардымском, Суксунском, Чернушинском, Кудымкарском, Частинском, Нытвенском, Кунгурском, Лысьвенском, Чусовском, Соликамском, Октябрьском, Осинском, Добрянском, Чердынском, Александровском, Очёрском, Берёзовском, Кочёвском, Ординском, Уинском, Еловском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 440 718. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9015 чел.





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