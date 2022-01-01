Годовая инфляция в Пермском крае по итогам сентября снизилась до 14,25% Но она остаётся выше, чем в целом по ПФО и России Поделиться Твитнуть

По итогам сентября 2022 года годовая инфляция в Пермском крае снизилась до 14,25%. Этот показатель ниже, чем в предыдущем месяце, на 1,17 п.п. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

При этом показатель годовой инфляции в Прикамье оказался выше, чем в ПФО (14,07%) и в целом по России (13,68%).

Эксперты отмечают, что на динамику инфляции в регионе повлияли увеличение предложения отдельных видов товаров, укрепление рубля и охлаждение потребительского спроса.

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в сентябре составил в Прикамье 15,06% (-2% по сравнению с предыдущим месяцем), на непродовольственные — 15,84% (-1,33%), на услуги — 10,68% (+0,26%).

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 11-13% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

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