В Ординском округе власти не позаботились о безопасности мест массового пребывания людей Чиновник местной администрации оштрафован Поделиться Твитнуть

Прокуратура Ординского района Пермского края в ходе надзорных мероприятий, проведённых на территории муниципалитета, выявила нарушения при организации безопасности мест массового пребывания людей.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в частности, было установлено, что должностными лицами администрации не принимались меры по защите социальных объектов от различных угроз, включая террористическую.

Прокурором главе муниципалитета было внесено представление. А решением суда сотрудник администрации, курирующий вопросы безопасности, оштрафован на 3 тыс. руб.

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