На конкурс ледовой скульптуры в Перми потратят 11,47 млн рублей Подрядчиком по подготовке и проведению мероприятия стал ИП Тютнев Поделиться Твитнуть

«Фонд скульпторов России «Единение». Работа участников Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» Ивана и Елены Смирновых (Пермь)

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Подведены итоги открытого конкурса на определение подрядчика по устройству инфраструктуры, подготовке и проведению открытого конкурса по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в Перми. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, работы за 11,47 млн руб. выполнит ИП Тютнев.

Согласно конкурсной документации, с 28 октября 2022 года по 6 января 2023 года подрядчик должен выполнить подготовительные мероприятия, а с 7 по 14 января провести сам Конкурс.

Далее, с 15 января по 19 февраля, в обязанностях ИП Тютнев будет содержать объекты инфраструктуры площадки и обеспечить сохранность ледовых объектов, а с 20 февраля по 6 марта провести демонтаж скульптур и оборудования.

Сообщается, что подрядчик должен обеспечить участие не менее шести команд из числа лауреатов и призёров пермского конкурса ледовых скульптур прошлых лет. Организатор также обязан привлечь в жюри не менее одного представителя минкульта РФ.

Ранее сообщалось, что «Зимний вернисаж» станет первым культурным мероприятием в рамках 300-летия Перми и пройдёт на городской эспланаде.

Напомним, один из самых престижных в мире конкурсов снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж» проходит в Перми с 2007 года. С 2011 года проект реализуется один раз в два года в одной или двух конкурсных номинациях. Он становится точкой притяжения лучших мастеров ледовой и снежной скульптуры – лауреатов и призёров фестивалей и конкурсов в этом виде искусства.

За всю историю Кубка его участниками стали 250 «зимних» скульпторов из 22 стран мира и 29 городов России. Для создания работ было использовано 2500 тонн снега и 1700 тонн льда. Более 1 млн зрителей смогли увидеть 115 уникальных произведений искусства ледовой и снежной скульптуры.

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