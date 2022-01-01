В Прикамье завершена внутренняя навигация 2022 год Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

В Пермском крае завершилась навигация на пассажирских линиях: Сылва — Троица — Сылва; Пермь — Заречный — Пермь; Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды; Березники — Быстрая — Березники. Об этом сообщили в минтрансе.

В ведомстве отметили, что за шесть месяцев теплоходы «Москва-210», «Москва-42», «Салют», «Карат» и «Штиль» совершили 744 рейса и перевезли порядка 75 тысяч пассажиров.

Напомним, эти маршруты субсидировались из краевого бюджета. На их обслуживание было выделено 21,2 млн руб.

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