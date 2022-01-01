В Прикамье завершена внутренняя навигация 2022 год
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае завершилась навигация на пассажирских линиях: Сылва — Троица — Сылва; Пермь — Заречный — Пермь; Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды; Березники — Быстрая — Березники. Об этом сообщили в минтрансе.
В ведомстве отметили, что за шесть месяцев теплоходы «Москва-210», «Москва-42», «Салют», «Карат» и «Штиль» совершили 744 рейса и перевезли порядка 75 тысяч пассажиров.
Напомним, эти маршруты субсидировались из краевого бюджета. На их обслуживание было выделено 21,2 млн руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть