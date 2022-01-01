Максим Артамонов В Пермском крае побывал заместитель главы Росгвардии Алексей Беззубиков Он «уточнил задачи по совершенствованию служебно-боевой деятельности подразделений» ведомства в регионе Поделиться Твитнуть

Фото: Росгвардия

В Пермском крае с рабочим визитом побывал заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Алексей Беззубиков. Он проверил состояние учебно-материальной базы и организации учебного процесса на факультетах технического обеспечения и артиллерийского вооружения Пермского военного института войск Росгвардии. Об этом сообщается на сайте ведомства.





В Пермском военном институте чиновник проверил отдельные вопросы научной деятельности ПВИ войск национальной гвардии, а также строительство объектов технического обеспечения.





Беззубиков также провёл совещания с командованием войсковой части Приволжского округа войск Росгвардии и руководством Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф. Кузьмина. Он также ознакомился с состоянием технического обеспечения и «уточнил задачи по совершенствованию служебно-боевой деятельности подразделений территориального органа». Какие это задачи, в ведомстве не сообщили.





Напомним, в августе Росгвардия объявила набор в Пермском крае военных по краткосрочному контракту для участия в специальной военной операции на Украине.





Кандидатам должно быть от 18 до 50 лет, они должны иметь образование не менее 9 классов, не иметь иностранного гражданства, судимостей по уголовным статьям, противопоказаний по состоянию здоровья.





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