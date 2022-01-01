Росгвардия набирает в Прикамье контрактников для участия в спецоперации на Украине Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

Войска национальной гвардии РФ объявили набор в Пермском крае военных по краткосрочному контракту для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте Пермских краевых организаций ветеранов боевых действий и военной службы «Сила в братстве 59».

Кандидатам должно быть от 18 до 50 лет, они должны иметь образование не менее 9 классов, не иметь иностранного гражданства, судимостей по уголовным статьям, противопоказаний по состоянию здоровья.

Для заключения контракта следует обратиться в Пермский военный институт Войск национальной гвардии РФ по адресу: Пермь, ул. Гремячий лог, 1.

Условия контракта опубликованы на сайте «Сила в братстве 59».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.