Максим Артамонов В краевом минтербезе посоветовали пермякам удалить из соцетей «весь сомнительный контент» Для этого чиновники рекомендуют «проштудировать свою страницу» «от» и «до» Поделиться Твитнуть

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало памятку о том, «каких мер безопасности нужно придерживаться, чтобы не стать экстремистом». Информация появилась на официальной странице ведомства ВКонтакте.





Чиновники советуют пермякам «избегать «пограничных» тем, не постить, не репостить и не лайкать материалы, которые «потенциально могут быть опасны», а также избегать «разговоров на тему религии, расовой и половой принадлежности».





Что конкретно имеется в виду, в ведомстве не уточнили.





Также пермякам рекомендуется закрыть стену от возможности писать комментарии и отправлять посты от других пользователей, не ставить отметки «нравится» материалам сомнительного характера. В министерстве объясняли это тем, что «лайк или репост воспринимается как акцептирование (или согласие, одобрение) данного материала».





В заключение в ведомстве советуют удалить «весь сомнительный контент на своей странице» и «проштудировать свою страницу «от» и «до». Что значит «сомнительный контент» и какая за него предусмотрена ответственность, чиновники также не уточнили.

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