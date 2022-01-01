Максим Артамонов Документалисты оцифровали уникальную кинохронику Перми 1918 года На кадрах - приезд в город Григория Зиновьева, Соборная площадь и виды на Мотовилиху Поделиться Твитнуть

Скриншот из кинохрониики Перми 1918 года

Сотрудники «Пермской синематеки» и киностудии «Новый курс» — редакторы проекта «Пермь как фильм» Семён Соснин и Александр Дерябин — оцифровали самую раннюю известную киносъёмку, сделанную в Перми. Она датируется 1918 годом. Об этом сообщается на странице в соцсетях проекта.





На кадрах запечатлён приезд в Пермь члена Политбюро ЦК партии Григория Зиновьева в 1918 году. На них видны Соборная площадь и будущая художественная галерея, дом Мешкова и виды на старую Мотовилиху.





Работа по оцифровке кинохроники из архивов заняла почти целый год. Эти кадры публикуются в широком доступе впервые.

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