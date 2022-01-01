Андрей Стрельцов
«Кама» уступила челябинскому «Динамо» во втором матче
Пермские волейболисты проиграли сопернику 0:3
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В рамках чемпионата предварительного этапа Высшей лиги «А» «Кама» на своей площадке провела игры против «Динамо» из Челябинска.
Если в первом поединке в субботу подопечные Владимира Викулова сумели склонить весы в свою пользу на тай-бреке, то в воскресенье не имели шансов на успех. Гости победили с сухим 3:0.
В следующие выходные «Кама» сыграет в Екатеринбурге против «Локомотива-Изумруд».
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