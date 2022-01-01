Андрей Стрельцов Волейболисты «Камы» обыграли челябинское «Динамо» Для выявления победителя потребовался тай-брек Поделиться Твитнуть

Фото: ВК "Кама"

В субботу в СК имени Сухарева состоялся первый матч между пермской «Камой» и ВК «Динамо» из Челябинска.





Стартовая партия осталась за гостями 21:25, затем пермяки взяли реванш 25:23 и даже вышли вперёд, победив в третьем раунде 25:19. Однако четвертый сет остался за «Динамо» — 26:28.





В дополнительной партии пермяки сумели выиграть с разницей в два очка. Окончательный счёт поединка — 3:2.





Ответный матч клубы проведут 16 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.