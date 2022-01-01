Андрей Стрельцов
Волейболисты «Камы» обыграли челябинское «Динамо»
Для выявления победителя потребовался тай-брек
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В субботу в СК имени Сухарева состоялся первый матч между пермской «Камой» и ВК «Динамо» из Челябинска.
Стартовая партия осталась за гостями 21:25, затем пермяки взяли реванш 25:23 и даже вышли вперёд, победив в третьем раунде 25:19. Однако четвертый сет остался за «Динамо» — 26:28.
В дополнительной партии пермяки сумели выиграть с разницей в два очка. Окончательный счёт поединка — 3:2.
Ответный матч клубы проведут 16 октября.
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