Среди погибших при теракте под Белгородом нет жителей Прикамья
Список раненых не обнародован
В понедельник, 17 октября, рассекречен список из 11 военнослужащих, погибших на полигоне в Белгородской области в результате теракта. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».
По данным источника, среди погибших оказались жители восьми регионов России: Московской, Нижегородской, Мурманской, Саратовской, Херсонской, Рязанской, Ростовской областей, Республики Якутия. Один из погибших был уроженцем Украины.
Список погибших:
Агафонов Н., 45 лет, Нижний Новгород;
Гафетдинов В., 41 год, Волгодонск;
Годунов В., 39 лет, Североморск;
Грошков Г., 51 год, Павлово;
Евдощук О., 24 года, Вольск;
Кириченко В., 52 года, Каховка;
Липин Н., 44 года, Лукоянов;
Сапкалов А., 28 лет, Воскресенск;
Синицин Д., 36 лет, Воскресенск;
Тиняков В., 55 лет, Украина;
Цыганов Н., 55 лет, Рязань.
Напомним, ЧП случилось в субботу, 15 октября. По данным минобороны РФ, в результате теракта на полигоне воинской части двое уроженцев одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам во время стрельб. Ответным огнём нападавшие были ликвидированы.
Также сообщалось о 15 военнослужащих, получивших ранения. Их список не обнародован.
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