Среди погибших при теракте под Белгородом нет жителей Прикамья Список раненых не обнародован Поделиться Твитнуть

В понедельник, 17 октября, рассекречен список из 11 военнослужащих, погибших на полигоне в Белгородской области в результате теракта. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

По данным источника, среди погибших оказались жители восьми регионов России: Московской, Нижегородской, Мурманской, Саратовской, Херсонской, Рязанской, Ростовской областей, Республики Якутия. Один из погибших был уроженцем Украины.

Список погибших:

Агафонов Н., 45 лет, Нижний Новгород;

Гафетдинов В., 41 год, Волгодонск;

Годунов В., 39 лет, Североморск;

Грошков Г., 51 год, Павлово;

Евдощук О., 24 года, Вольск;

Кириченко В., 52 года, Каховка;

Липин Н., 44 года, Лукоянов;

Сапкалов А., 28 лет, Воскресенск;

Синицин Д., 36 лет, Воскресенск;

Тиняков В., 55 лет, Украина;

Цыганов Н., 55 лет, Рязань.

​Напомним, ЧП случилось в субботу, 15 октября. По данным минобороны РФ, в результате теракта на полигоне воинской части двое уроженцев одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам во время стрельб. Ответным огнём нападавшие были ликвидированы.

Также сообщалось о 15 военнослужащих, получивших ранения. Их список не обнародован.

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