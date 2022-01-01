Елена Синица Жители Пермского края смогут накопить на новый автомобиль за восемь лет При этом одно из условий — откладывать половину своей зарплаты ежемесячно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среднем работающий житель Пермского края сможет накопить на новый автомобиль за восемь лет. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

За такой срок жители региона смогут накопить на новый автомобиль при условии, что будут каждый месяц откладывать половину своей зарплаты. Более того, отложенные накопления не должны тратиться и быть размещены на вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты должны капитализироваться каждый месяц.

\

В то же время на таких же условиях калининградец сможет накопить за подержанный автомобиль за 4,8 года.





В исследовании указывается, что средняя стоимость автомобиля сейчас составляет 2,3 млн руб. Быстрее других смогут отложить эту сумму жители Чукотки (3,7 года), ЯНАО (3 года 10 месяцев) и Магаданской области (4,3 года), а жителям республик Северного Кавказа (11,3 года) дольше всего придется откладывать сбережения для покупки новой машины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.