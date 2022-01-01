Максим Артамонов В Перми 18 октября пройдёт прощание с бывшим краевым министром Александром Шицыным Политика похоронят в Александровске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-министра ЖКХ Пермского края и бывшего главу Александровского района Александра Шицына похоронят 19 октября в Александровске. Церемония прощания пройдёт в Перми 18 октября (большой зал МУП «Ритуальные услуги» (ул. Старцева, 61), с 13 до 14 часов.





Прощание в Александровске состоится 19 октября в 11.00 по адресу: ул. Механошина, 6, — сообщает «Коммерсантъ.Прикамье».





Шицын скончался 16 октября. У него были проблемы со здоровьем, которые начались 1,5 месяца назад, врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось.





Александр Шицын родился в 1971 году в посёлке Луньевка Александровска. Окончил Александровский машиностроительный техникум по специальности «техник-механик», затем Московский экономический институт по направлению «Экономика».





До избрания главой Александровского района занимал должность зампредседателя земского собрания района. С октября 2018 года возглавлял региональное минЖКХ. В 2020 году стало известно о его отставке.









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