Елена Синица Умер экс-министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын Проблемы со здоровьем начались ещё 1,5 месяца назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Умер экс-министр ЖКХ Пермского края и бывший глава Александровского района Александр Шицын. Об этом сообщает портал Properm.ru.

По данным издания, проблемы со здоровьем у Александра Шицына начались 1,5 месяца назад, врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось.





Александр Шицын родился в 1971 году в п. Луньевка города Александровска. Окончил Александровский машиностроительный техникум по специальности «техник-механик», затем Московский экономический институт по направлению «Экономика».





До избрания главой Александровского района занимал должность зампредседателя земского собрания района. С октября 2018 года возглавлял региональное минЖКХ. В 2020 году стало известно о его отставке.

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