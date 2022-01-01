В сентябре в Прикамье потребительские цены на товары и услуги снизились на 0,2% При этом по отношению к декабрю предыдущего года большинство товаров и услуг подорожали Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в Пермском крае в сентябре 2022 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,8%. Как отмечают в ведомстве, наибольшее снижение стоимости за месяц сложилось в продовольственном секторе потребительского рынка (-0,8%).

Так, в сентябре в связи с сезонными факторами продолжалось заметное падение стоимости плодоовощной продукции. В результате за девять месяцев снижение цен на отдельные овощи превысило половину, в среднем по группе достигло почти 14%.

Среди прочих продовольственных товаров наиболее существенно уменьшилась стоимость гречневой крупы (- 6,7%), оливковое масло (- 5,9%), шоколадные конфеты (- 4,3%).

В то же время подорожала живая и охлажденная рыба (+7,5%), свинина (кроме бескостного мяса) (+3%), молоко (+2,9%).

Индекс цен на непродовольственные товары шестой месяц подряд складывается менее 100%, при этом по отношению к декабрю предыдущего года большинство товаров подорожали.

В сентябре наиболее заметно выросли цены на кремы для лица (6,4%), электроутюги (6,3%), медицинские термометры (4,5-5,3%).

Одновременно дешевела металлочерепица (- 7,6%), отдельные виды мебели (до -5,2%) и электротоваров ( до -7,3%).

Отмечалось снижение цен на топливо моторное: стоимость газа уменьшилась на 1,1% за месяц, на 35,8% — с начала года, бензина автомобильного марок АИ-92 и АИ-95 — на 0,2% и 0,5-1,3% соответственно.

Индекс цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) составил 100,72%. Так, существенно выросла стоимость витамина Д (+14,3%), дротаверина (+8%), в то же время заметно подешевели аскорбиновая кислота (на 7,2%), омепразол (-5,1%).

Среди обследуемых услуг более всего подорожали услуги прачечных и химчисток (+7,4%). Традиционно для начала учебного года поднялась стоимость услуг в системе образования — (до +6,9%). Также увеличились цены на услуги страхования (+5,1%), занятия в плавательных бассейнах (+5,1%).

Услуги зарубежного туризма подорожали на 2,6%, аренда квартир — на 2,3-2,7%, услуги гостиниц — на 1,9%.

В то же время вновь дешевели пассажирские авиаперевозки (-25,6%) и проезд в поездах дальнего следования (до -23,9%). Отмечалось снижение стоимости санаторно-оздоровительных услуг (-4,2%).

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