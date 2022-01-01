Елена Синица Тяжело раненный житель Донбасса ищет спасшего его пермского военнослужащего Пермяк служил в подразделении «Барс» Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

Тяжело раненный житель Донбасса ищет спасшего его пермского военнослужащего. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».

Поясняется, что 66-летний житель Щурово Григорий Фильчак был ранен миной в собственном дворе.





«Это было 10 августа. Спас меня русский военный из подразделения «Барс», которое стояло в Щурово. Фамилию вот не спросил, не до того было. Зовут его Сергей, а родом он из Перми. Так хочу найти, обнять его и поблагодарить», — сказал Григорий Фильчак.





Мужчина долгое время находился на лечении в Красном Лимане, позднее был вывезен в Енакиево.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.