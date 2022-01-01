Елена Синица
Тяжело раненный житель Донбасса ищет спасшего его пермского военнослужащего
Пермяк служил в подразделении «Барс»
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Тяжело раненный житель Донбасса ищет спасшего его пермского военнослужащего. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».
Поясняется, что 66-летний житель Щурово Григорий Фильчак был ранен миной в собственном дворе.
«Это было 10 августа. Спас меня русский военный из подразделения «Барс», которое стояло в Щурово. Фамилию вот не спросил, не до того было. Зовут его Сергей, а родом он из Перми. Так хочу найти, обнять его и поблагодарить», — сказал Григорий Фильчак.
Мужчина долгое время находился на лечении в Красном Лимане, позднее был вывезен в Енакиево.
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