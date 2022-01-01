Елена Синица В Прикамье мошенники просят 20 тыс. руб. за заявление об отсрочке от мобилизации В ОНФ напомнили, что это можно сделать самостоятельно и без финансовых затрат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье мошенники просят свыше 20 тыс. руб. за составление заявления об отмене частичной мобилизации для подачи в военкомат. Об этом сообщает Народный фронт Пермского края в своих социальных сетях.

В организации напомнили, что для отсрочки от мобилизации заявление в военкомат можно написать самостоятельно, в свободной форме и без финансовых затрат.





Если вам требуется помощь в этом вопросе, предлагается позвонить по тел. 8 (342) 206-58-13 или обратиться в соцсетях организации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.