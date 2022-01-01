Елена Синица В Осе учительницу из-за чужих долгов коллекторы шантажировали фейковыми порноснимками В отношении ООО «Прогресс-сервис» возбудили административное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Осе Пермского края учительницу из-за чужих долгов коллекторы шантажировали фейковыми порнографическими фотографиями. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП.

В ведомство обратилась местная жительница с жалобой на противоправные действия ООО «Прогресс-сервис». Коллекторы решили добиваться выплаты долга через шантаж. При этом давление оказывалось не на саму заёмщицу, а на третье лицо — классного руководителя 9-летней дочери заявительницы.





Уточняется, что учительница не давала своего согласия на взаимодействие, однако в мессенджерах получила несколько десятков текстовых сообщений, содержащих угрозы распространения негативной информации. Кроме этого, коллекторы в одной из социальных сетей разместили сделанный с использованием фотошопа порнографический коллаж, на котором был изображен педагог.





В отношении ООО «Прогресс-сервис» возбудили административное дело по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Кроме этого, юрлицу назначен штраф 200 тыс. руб.

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