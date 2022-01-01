Елена Синица На этой неделе без холодной воды останутся десятки домов Перми Причина — проведение аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ Поделиться Твитнуть

На этой неделе без холодной воды останутся десятки домов Перми. Причина — проведение аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 17 октября с 09:00 до 13:00 холодной воды не будет по ул. Казахской, 102, 104, с 10:00 до 13:00 — по ул. Ленина, 53 и ул. Осинской, 7. С 10:00 на сутки воду отключат по адресам: ул. Аксайская, 4, Домостроительная, 43, Петропавловская, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, Советская, 104.





В среду, 19 октября, с 09:00 до 19:00 отключение воды запланировано по ул. Карпинского, 72, 74, 77, 79, 79А.





С полным списком домов, где планируется отключить холодное водоснабжение, можно ознакомиться здесь.

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