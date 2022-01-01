Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью в Новосибирске На последний минуте «красно-чёрные» не сумели забить решающий пенальти Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФК «Амкар»

Пермский футбольный клуб провёл очередной матч в первенстве второй лиги. В гостях подопечные Рустема Хузина сыграли вничью с ФК «Новосибирск».

Поединок завершился со счётом 1-1. В составе гостей гол забил Евгений Тюкалов. На 93-й минуте Иван Маркелов смог вывести «Амкар» вперёд с пенальти, но вратарь эту дуэль выиграл.





Теперь «Амкар» сыграет 23 октября в Перми с «Зенитом-Ижевск».

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