Елена Синица В Пермском крае студент техникума угрожал устроить бойню Студент сказал, что писал сообщения с угрозами в шутку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае студент техникума угрожал устроить бойню. Об этом сообщает «Комсомольская правда—Пермь».

Поясняется, что 10 октября в сообществе «Подслушано Соликамск» появилась информация о задержании учащегося местного горно-химического техникума. Причиной задержания стала якобы угроза устроить «кровавую бойню».





При этом за день до этого молодой человек отправил своей одногруппнице сообщение, в котором сообщил, когда, кого и за что будет убивать.





«Я чищу мир от неугодных Богу людей, потому что Бог — один, и я его карающая рука», — говорилось в одном из сообщений.





Отмечается, что совершить студент ничего не успел. После задержания у молодого человека провели обыск, однако ни оружия, ни других опасных предметов в квартире не нашли.

В отделении полиции молодой человек пояснил, что хотел лишь пошутить и намерений на причинение вреда кому-либо у него не было.





Позднее студент также опубликовал в своих социальных сетях пост с извинениями.





«Хочу сказать, что писал я это не всерьёз, а в шутку, по глупости. Очень сожалею о содеянном, никого напугать не хотел, и поэтому хочу извиниться перед преподавательским составом, студентами. Никому моральной и тем более физической боли нанести не хотел. Прошу меня простить, очень стыдно за то, как всё произошло», — написал студент.

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