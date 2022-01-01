Елена Синица
В Пермском крае от коронавируса скончались ещё 4 жителя
Выздоровел 481 человек
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 405 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
За эти же сутки в медучреждения региона госпитализирован 21 инфицированный житель. Выздоровел за минувшие сутки 481 житель Пермского края, умерло четыре человека.
С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 440 278 случаев заражения коронавирусом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть