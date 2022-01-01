Елена Синица В Пермском крае от коронавируса скончались ещё 4 жителя Выздоровел 481 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 405 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За эти же сутки в медучреждения региона госпитализирован 21 инфицированный житель. Выздоровел за минувшие сутки 481 житель Пермского края, умерло четыре человека.





С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 440 278 случаев заражения коронавирусом.

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