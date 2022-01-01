Елена Синица Завод им. Дзержинского снова выставили на торги Начальная цена лота снизилась до 3,6 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На торги вновь выставлен имущественный комплекс ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского». Информация об этом содержится на ЕФРСБ.

Начальная цена — 3,6 млрд руб. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Заявки на участие в торгах принимаются с 24 октября по 29 ноября.





На торги выставлен один лот: предприятие как имущественный комплекс по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 1 (кадастровый номер: 0:0:0:2376) и кабельные линии связи протяжённостью 11,1 км (кадастровый номер: 59:01:0000000:49444). Ранее цена лота составляла 4,024 млрд руб.





Участниками торгов могли стать только юридические лица, которым, в соответствии с законодательством РФ, позволяется иметь в собственности имущество, предназначенное для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по гособоронзаказу и мобилизационному заданию.





Обязательное условие продажи — сохранение покупателем целевого назначения имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения должника.





Напомним, в 2010 году суд признал завод им. Дзержинского банкротом. Тогда же в отношении организации было открыто конкурсное производство и впервые начата процедура ликвидации юрлица. По данным на прошлый год, общая сумма долга ЗиДа составляет примерно 785 млн руб.

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