Елена Синица Из-за конфликта пермячка попыталась заживо сжечь свою дочь Женщину заключили под стражу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми арестовали 56-летнюю местную жительницу, подозреваемую в покушении на убийство. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой следком.

По данным ведомства, 9 октября между пьяной женщиной и её дочерью возник конфликт. «В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений, с целью убийства дочери совершила поджог, в результате чего её 30-летняя дочь получила термические ожоги», — добавили в следкоме.





Пострадавшей была оказана вся необходимая медицинская помощь, её пришлось госпитализировать в медучреждение. Подозреваемя заключена под стражу. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.