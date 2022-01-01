Елена Синица С начала года в Перми отловили 877 бездомных животных Обрели новых хозяев 760 животных Поделиться Твитнуть

С начала года в Перми отловили 877 бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме этого, 148 животных поступило в приюты от хозяев. В то же время, новые хозяева появились у 523 взрослых собак и у 237 кошек и щенков.





В муниципальном приюте можно бесплатно выбрать себе питомца. Для этого необходимо иметь при себе поводок и паспорт. Если же вы заметили животных без владельцев, то можно обратиться по электронной почте: otlov.perm@mail.ru или оставить информацию диспетчеру по тел. 8-952-33-21-220.

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