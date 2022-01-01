Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл ХК «СКА-Нева»
Это победа стала второй для пермской команды после смены главного тренера
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«Молот» в чемпионате ВХЛ сыграл на своём льду в субботу с клубом из Санкт-Петербурга «СКА-Нева». Хозяева добились успеха со счётом 4:2.
В пермской команде заброшенными шайбами отличились Алексей Шубин, Дмитрий Сероух, Егор Манин и Максим Зюзякин.
Напомним, вместо Альберта Логинова, ушедшего в отставку, «Молот» возглавил Сергей Бердников. При новом наставнике команда одержала вторую победу подряд.
Теперь «молотобойцев» ждет испытание на выездных встречах.
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