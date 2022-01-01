После объявления мобилизации жители Пермского края стали заключать до 250 браков в день Раньше за один день регистрировалось по 40-50 браков Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Жители Прикамья стали заключать по 200-250 браков в день после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на председателя комитета ЗАГС Пермского края Елену Ерохину.





Она уточнила, что за последние девять месяцев в регионе выросло число браков с сокращённым сроком (прямо в день обращения). Они увеличились на 11 % — в Перми за девять месяцев этого года поженились 3214 пар.





«За это время [после объявления мобилизации 21 сентября] зарегистрировали 1531 брак (за этот же период 2021 года было 505). Если обычно по краю в день регистрируют по 40-50 браков, то в этот период было 200-250 браков в день», — рассказала Ерохина.





При этом часть браков заключалась из-за повесток мобилизованных, а часть — из-за справок о беременности.





Напомним, призванные на военную службу в связи с частичной мобилизацией жители Перми и края могут зарегистрировать брак в день подачи заявления. Через неделю после объявления мобилизации, в комитете ЗАГС Пермского края сообщили, что воинский призыв резервистов может рассматриваться руководителями органов ЗАГС Прикамья как особое обстоятельство, предусмотренное ст. 11 Семейного кодекса РФ, и будет являться правовым основанием для сокращения месячного срока для регистрации брака.





Подтвердить срочность можно повесткой, справкой или извещением, выданным военкоматом, о призыве гражданина на военную службу по мобилизации. По вопросам порядка госрегистрации брака в период частичной мобилизации можно обратиться в комитет ЗАГС Пермского края по тел. 8(342) 212-86-01.

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