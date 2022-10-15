Максим Артамонов
В российской спецоперации на Украине убит военнослужащий из Верещагино
Как и где он погиб, власти не уточнили
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В военной спецоперации РФ на территории Украины погиб житель Верещагино Александр Пятковский. Об этом сообщается в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» администрации Верещагинского округа.
«Скорбный список пополнился именем еще одного бойца. Пятковский Александр Алексеевич — погиб в ходе специальной военной операции на Украине», — написали чиновники.
Сколько ему было лет, где и при каких обстоятельствах он погиб, в администрации не сообщили.
Как уточняет 59.RU, Александру было 30 лет. СМИ также пишут, что он погиб 6 октября, спустя две недели после объявленной президентом Путиным мобилизации.
Власти не разглашают количество убитых военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем погибшим в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.
Последние официальные данные российское Минобороны озвучило 21 сентября, после объявленной в стране мобилизации. В ведомстве считают, что потери российской армии с начала спецоперации составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.
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