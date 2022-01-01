Елена Синица Директор пермской организации скрыл от уплаты налогов 5,6 млн рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директор пермской организации скрыл от уплаты налогов 5,6 млн руб. Об этом сообщает краевой следком.

По данным ведомства, с 2020 по 2022 год он скрывал 5,6 млн руб., за счёт которых должна была взыскиваться недоимка из-за задолженности по уплате налогов. Уточняется, что мужчина проводил расчёты через счета иных организаций.





Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

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