Максим Артамонов В ходе российской спецоперации погиб военнослужащий из Соликамска Он был водителем отделения взвода Поделиться Твитнуть

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб водитель отделения взвода МГБ, рядовой Николай Жданов. Об этом сообщается на официальной странице Соликамского городского округа ВКонтакте. Во время специальной военной операции на территории Украины погиб водитель отделения взвода МГБ, рядовой Николай Жданов. Об этом сообщается на официальной странице Соликамского городского округа ВКонтакте.

Николай родился 8 ноября 1966 года в Соликамске. При каких обстоятельствах и где он погиб, не сообщается.

Прощание с военнослужащим состоится 17 октября.

Напомним, сегодня также стало известно, что в боях за город Кременная Херсонской области 2 октября погиб житель Кунгура, ефрейтор Вячеслав Ангелуш, 1988 г.р.

Власти не разглашают количество убитых военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем погибшим в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





Последние официальные данные российское Минобороны озвучило 21 сентября, после объявленной в стране мобилизации. В ведомстве считают, что потери российской армии с начала спецоперации составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.

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