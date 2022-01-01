В боях за город Кременная Херсонской области погиб ефрейтор из Кунгура Прощание с Вячеславом Ангелушем состоится 15 октября Поделиться Твитнуть

Вячеслав Ангелуш

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При выполнении боевого задания во время спецоперации, в боях за город Кременная Херсонской области 2 октября погиб житель Кунгура, ефрейтор Вячеслав Ангелуш, об этом сообщили в администрации Кунгурского МО.

Вячеслав родился в 1988 году, окончил среднюю школу в п. Суксун, затем обучался в училище № 86 Кунгура.

«Вячеслав был весёлым, жизнерадостным, добрым человеком, всегда приходил на помощь, никогда не унывал. Имел активную жизненную позицию. Администрация Кунгурского муниципального округа, Дума Кунгурского муниципального округа выражают искреннее соболезнование родным и близким павшего героя», — говорится в сообщении.

Гражданская панихида состоится 15 октября в Кунгуре в 13.00 у памятника Молчащий колокол на Новом кладбище.

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