Елена Синица Пермяк взыскал 250 тыс. руб. с администрации за перелом из-за гололёда Происшествие случилось ещё в 2019 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяк взыскал 250 тыс. руб. с администрации за перелом, полученный из-за гололёда. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Поясняется, что травму пермяк получил ещё в 2019 году. Он шёл по ул. Горького и поскользнулся на тротуаре из-за гололёда. В результате получил закрытый перелом правого бедра. Ему провели операцию, он проходил длительное лечение и передвигался на костылях.





Так как на тот момент житель города был несовершеннолетним, с вопросами в разные организации обращалась его мама. Женщина направила претензионное письмо о выплате компенсации морального вреда в администрацию Свердловского района, но получила отказ.





В ответе говорилось, что земельный участок относится к конкретному дому и ответственность по его содержанию возложена на управляющую организацию ООО «Идеальная компания». Поскольку требования к администрации района и управляющей компании остались без внимания, уже сам молодой человек обратился в суд.





Выяснилось, что падение произошло на земельном участке, у которого отсутствует кадастровый номер, и право собственности на спорный земельный участок не разграничено. Таким образом, распорядителем данного участка является муниципалитет.





В результате суд принял решение о взыскании с администрации Свердловского района 250 тыс. руб. в пользу молодого человека.

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