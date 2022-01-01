Елена Синица Владимир Цветов претендует на должность главы Пермского муниципального округа Сейчас он занимает эту должность в статусе и.о. Поделиться Твитнуть

И.о. главы Пермского муниципального округа Владимир Цветов подал заявление на участие в конкурсе по выбору главы этого муниципалитета. Об этом Цветов сообщил в своих социальных сетях.

Как написал Владимир Цветов, заседание конкурсной комиссии состоится 17 ноября.





Владимир Цветов является руководителем округа с апреля прошлого года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 15 из 15 депутатов Земского собрания. Цветов также курировал объединение поселений района в единый муниципальный округ.

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