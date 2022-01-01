Елена Синица С начала октября мошенники обманули прикамцев на 4,5 млн рублей Жертвами мошенников стали десятки человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За две недели октября мошенникам удалось обмануть жителей Пермского края на 4,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, жертвами злоумышленников стал не один десяток человек. Преимущественно они были пожилого возраста. За эти две недели месяца сотрудники полиции нашли четырех человек, причастных к мошенничеству. Они сообщали жителям региона о том, что их родственники попали в беду.





В ведомстве призвали жителей региона не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы родственников, друзей, знакомых.

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