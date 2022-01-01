Елена Синица В Пермском крае предложили изменить условия выдачи патентов для сферы общепита На ПСН смогут претендовать заведения с площадью залов до 150 кв.м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае предложили изменить условия выдачи патентов для сферы общепита. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в краевой парламент.

Согласно проекту закона, предлагается распространить действие патентной системы налогообложения на заведения общепита с залами площадью до 150 кв. м. На данный момент на патент могут претендовать заведения с площадью зала до 50 кв.м.





Также предлагается проиндексировать размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода (ПВГД). Исключение — автобусные пассажирские перевозки.





В случае принятия законопроекта, эта мера вступит в силу с 1 января 2023 года.

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