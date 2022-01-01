Елена Синица
В Пермском крае предложили изменить условия выдачи патентов для сферы общепита
На ПСН смогут претендовать заведения с площадью залов до 150 кв.м
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае предложили изменить условия выдачи патентов для сферы общепита. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в краевой парламент.
Согласно проекту закона, предлагается распространить действие патентной системы налогообложения на заведения общепита с залами площадью до 150 кв. м. На данный момент на патент могут претендовать заведения с площадью зала до 50 кв.м.
Также предлагается проиндексировать размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода (ПВГД). Исключение — автобусные пассажирские перевозки.
В случае принятия законопроекта, эта мера вступит в силу с 1 января 2023 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть