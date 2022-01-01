Елена Синица В Пермском крае за месяц на 8,3% снизилось количество выдаваемых потребкредитов За сентябрь выдано 18,5 тыс. таких кредитов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в сентябре было выдано 18 506 потребительских кредитов. Это на 8,3% меньше, чем в августе (20 181). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, с таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике выданных потребкредитов, занимая 17-е место.





В целом по стране, за сентябрь было выдано 1,01 млн таких кредитов, что на 8,7% меньше, чем в предыдущем месяце (в августе 2022-го — 1,11 млн). Это первое снижение выдачи потребкредитов после пяти месяцев непрерывного роста, отметили в бюро.





При этом больше всего потребкредитов в сентябре 2022 года было выдано в Москве (61,9 тыс.), Московской области (51,3 тыс.), Краснодарском крае (38 тыс.), Республике Башкортостан (37,5 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (36,9 тыс.).





Ранее сообщалось, что в Пермском крае за сентябрь 2022 года выдали 1537 автокредитов. Это на 0,9% больше, чем в августе (1523).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.