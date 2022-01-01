Число погибших от коронавируса жителей Прикамья превысило 9 тыс. человек За сутки в Пермском крае подтверждено 488 новых случаев COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 488 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 207 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 44 человека, 756 выздоровели, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Губахе, Березниках, в Пермском, Верещагинском, Краснокамском, Суксунском, Юсьвинском, Кунгурском, Кудымкарском, Частинском, Большесосновском, Чусовском, Нытвенском, Лысьвенском, Оханском, Горнозаводском, Добрянском, Соликамском, Очёрском, Александровском, Берёзовском, Чердынском, Гайнском, Кочевском, Ординском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 439 426. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 9001 чел.

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