Максим Артамонов В Перми откроются круглосуточные группы в детсадах для детей мобилизованных Всего по городу будут работать 13 таких групп Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В муниципальных детских садах Перми будут открыты круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Такие группы в детском саду, который посещает ребёнок, будут открываться по мере запроса от родителей. Об этом в своём telegram-канале сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.





Сейчас в каждом районе Перми определены адреса детсадов, где будут открываться такие группы. Всего их планируется открыть 13.





Это решение городские власти приняли с подачи губернатора Пермского края, который поручил профильным министерствам и мэрии оказывать адресную помощь мобилизованным и их семьям.





Кроме круглосуточных групп, власти обещают организовать работу дежурных групп, которые будут принимать детей сотрудников оборонных предприятий, чьи родители имеют посменный/ненормированный график работы, в субботу и воскресенье с 07:00 до 19:00. В связи со спецоперацией РФ на территории Украины, оборонные предприятия, в том числе в Перми, перешли на трёхсменный режим или ненормированный график, а также задействовали выходные дни.





Чтобы ребёнка зачислили в круглосуточную или дежурную группу, нужно написать заявление на имя руководителя детского сада.





Напомним, на этой неделе в Пермском крае чиновники пообещали «усилить оказание адресной поддержки» семьям мобилизованных. Родственники призванных резервистов могут обратиться в соцзащиту по месту жительства.

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