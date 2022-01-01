Максим Артамонов В Пермском крае чиновники пообещали «усилить оказание адресной поддержки» семьям мобилизованных Родственники призванных резервистов могут обратиться в соцзащиту по месту жительства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Дмитрий Махонин поручил краевому минсоцу «усилить оказание всесторонней адресной поддержки» семьям мобилизованных пермяков. Для решения бытовых вопросов, получения социальной, психологической, юридической, материальной помощи можно обратиться в соцзащиту по месту жительства или к своему социальному участковому. Об этом сообщили в пресс-службе краевых властей.







По мнению Махонина, частичная мобилизация «сопряжена с переживаниями призывников, их родственников и всех жителей края», поэтому власти «важно максимально позаботиться о земляках, их семьях, оперативно оказывая им адресную помощь в сложных ситуациях».







Адрес и контактный телефон своего территориального управления соцзащиты по месту жительства можно найти на сайте краевого минсоца. Контакты социального участкового опубликованы по ссылке

Также круглосуточно работает Скорая социальная помощь, куда можно обращаться по номерам: 129 (для стационарного телефона) и 8-800-100-83-05 (для мобильного телефона).



Напомним, с 23 сентября также работает горячая линия по номеру 122. По этому номеру можно задать вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Она работает с 9:00 до 20:00 по будням и до 18:00 по выходным.



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