Елена Синица До 22 октября продлён запрет на полёты в аэропорты юга и центра России Мера действует с 24 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 22 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Липецк, Курск, Воронеж, Белгород, Элиста, Брянск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Геленджик, Анапа, Симферополь.





Другие аэропорты страны работают в штатном режиме.





Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

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